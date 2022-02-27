Враг причиняет техногенные катастрофы: что делать людям в случае аварий на химических объектах

27 февраля 2022 , 02:47
Читати новину українською

Источник:

телеграмм Госспецсвязи

Госспецсвязь сообщила, что в ночь на 27 февраля оккупанты причиняют техногенные катастрофы. В Харькове враг взорвал газопровод. В Василькове в результате обстрела баллистическими ракетами вспыхнула нефтебаза.

Людей предупредили, как поступать в случае аварий на химических объектах. Лучше всего – немедленно уехать с места, близкого к аварии.

Обратите внимание В Харькове горит газопровод после удара оккупантов: первые видео

В то же время, если нет возможности, нужно следовать советам специалистов.

Что рекомендуют в Госспецсвязи

  • Закрыть окна и без необходимости не открывать их. Если все-таки пришлось это сделать, занавесить окна влажной или марлевой тканью. Ее нужно периодически менять.
  • Избегайте длительного пребывания на воздухе.
  • Использовать систему кондиционирования и очистки воздуха. Поставить в помещении или местонахождении емкости с водой. Это повысит влажность воздуха.
  • Регулярно делать влажную уборку.
  • Если в воздухе чувствуется дым, носить влажные маски.
  • Исключить из своего рациона газированные напитки.
  • Пить 2 – 3 литра воды в день.
  • Промывать нос и горло.
  • Несколько раз в день принимать душ.


Что делать людям в случае аварий на химических объектах / Инфографика 24 канала

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Автор: Мар'яна Бекало