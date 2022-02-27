Враг причиняет техногенные катастрофы: что делать людям в случае аварий на химических объектах

Госспецсвязь сообщила, что в ночь на 27 февраля оккупанты причиняют техногенные катастрофы. В Харькове враг взорвал газопровод. В Василькове в результате обстрела баллистическими ракетами вспыхнула нефтебаза.

Людей предупредили, как поступать в случае аварий на химических объектах. Лучше всего – немедленно уехать с места, близкого к аварии.

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В то же время, если нет возможности, нужно следовать советам специалистов.

Что рекомендуют в Госспецсвязи

Закрыть окна и без необходимости не открывать их. Если все-таки пришлось это сделать, занавесить окна влажной или марлевой тканью. Ее нужно периодически менять.

Избегайте длительного пребывания на воздухе.

Использовать систему кондиционирования и очистки воздуха. Поставить в помещении или местонахождении емкости с водой. Это повысит влажность воздуха.

Регулярно делать влажную уборку.

Если в воздухе чувствуется дым, носить влажные маски.

Исключить из своего рациона газированные напитки.

Пить 2 – 3 литра воды в день.

Промывать нос и горло.

Несколько раз в день принимать душ.



Что делать людям в случае аварий на химических объектах / Инфографика 24 канала

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