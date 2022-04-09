Враг продолжает частично блокировать Харьков, а по области глушит связь

Сегодня, 9 апреля, оккупанты нанесли ракетный удар по одному из жилых массивов Харькова. В результате обстрела 5-этажка подверглась серьезным разрушениям.

В Генштабе сообщают, что Россия продолжает блокировать Харьков.

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Враг глушит связь в области

Для того чтобы скрыть передвижение оккупационных подразделений, рашисты в Харьковской области глушат сеть сотовой связи.

Также в Генштабе сообщают, что Россия наращивает группировку войск. Известно, что из Белгородской области в район Шевченковского Харьковской области было перемещено до 2 батальонных тактических групп врага.

Добавим, что российские оккупанты наносят удары по Харьковщине. Так они хотят обойти Изюм, чтобы попытаться прорваться дальше на Донбасс. Только за 8 апреля оккупанты 50 раз обстреляли Харьковщину.

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