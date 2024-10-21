Враг оккупировал Желанное Второе и продвинулся в районах нескольких населенных пунктов, – DeepState
Источник:DeepState
Россия оккупировала Желанное Второе на Кураховском направлении Донецкой области. Также оккупанты продвинулись на Харьковщине и Курщине.
Аналитики сообщили, что уточнили район Воздвиженки. Генштаб ВСУ вечером 20 октября заявил, что с начала суток произошло 167 боевых столкновений.
Смотрите также В России нашли способ "заманивать" граждан на войну без объявления мобилизации, – ISW
Какая ситуация на фронте
Враг оккупировал Желанное Второе (на Кураховском направлении Донецкой области – 24 Канал),
– заявили специалисты.
Россия оккупировала Желанное Второе на Донбассе: смотрите на карте
Также оккупанты продвинулись в:
- Вишневом Изюмского района Харьковской области,
- Горняке Донецкой области;
- возле Ольговки и Любимовки Курской области.
Кстати, аналитики американского Института изучения войны заявили, что Россия недавно продвинулась на Торецком и Покровском направлениях.
Более того, Кремль рассказывал, что якобы вражеская армия на Курщине захватила и очистила Любимовку, захватила Леонидово, продвигалась до Малой Локни и Викторовки, продвинулась вблизи Мартыновки и захватила большинство и частично окружила Плехово.