Враг проводит подготовку к наступлению на Киев, – Генштаб

На Полесском направлении враг пытается закрепиться на захваченных рубежах и проводит подготовку к наступлению на столицу Украины – Киев.

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В то же время, Генштаб информирует, что защитники Украины надежно удерживают занятые районы и рубежи.

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Ситуация на Полесском направлении: сводка Генштаба

Киев остается приоритетом для российских оккупантов. Следовательно, враг пытается закрепиться на захваченных рубежах вблизи столицы.

Кроме этого, вражеские войска, которые понесли большие потери в ходе 25-дневной борьбы, ожидают пополнения личного состава и технических запасов.

Враг ожидает усиления группировки из-за прибытия резервов, проводит подготовку к наступлению на столицу Украины – город Киев,

– информирует Генштаб

Пока захватчики возобновили воздушную разведку и обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с применением армейской авиации и артиллерии, однако ситуация может измениться с каждым днем.

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