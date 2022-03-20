Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних Сил України. Водночас Генштаб інформує, що захисники України надійно утримують зайняті райони та рубежі.

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Ситуація на Поліському напрямку: зведення Генштабу

Київ залишається пріоритетом для російських окупантів. Відтак, ворог намагається закріпитись на захоплених рубежах поблизу столиці.

Окрім цього, ворожі війська, які зазнали чималих втрат в ході 25-денної боротьби, очікують на поповнення особового складу та технічних запасів.

Ворог очікує посилення угруповання коштом прибуття резервів, проводить підготовку до наступу на столицю України – місто Київ,

– інформує Генштаб

Поки що загарбники відновили повітряну розвідку та обстріли позицій Збройних Сил України із застосуванням армійської авіації та артилерії, однак ситуація може змінитися з дня на день.