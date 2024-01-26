Враг хочет развить наступление на Часов Яр, а на некоторых направлениях обороняется, – Сырский

Украинские военные продолжают делать все возможное и невозможное, чтобы выбить врага из родной земли. Как отметил Александр Сырский, ситуация на Восточном фронте остается сложной.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заметил, что оккупанты наращивают интенсивность наступательных действий как на Северском, так и на Бахмутском направлениях. А в некоторых направлениях враг временно перешел к обороне.

Читайте также Россияне захватили Крахмальное и давят на Авдеевку: как изменилась карта боевых действий за неделю

Враги продолжают наступательные действия

По словам Сырского, на Северском направлении русские захватчики продолжают наступательные действия. Они это делают, чтобы улучшить свое тактическое положение, а также создать условия для развития наступления в направлении самого Северска.

Он отметил, что силами штурмовых групп при активной поддержке минометных и артиллерийских расчетов враг безуспешно пытается атаковать на направлениях Кременная и Григоровка.

Неудачи в наступательных действиях русские захватчики компенсируют увеличением интенсивности огневого действия. В течение последних двух дней оккупанты активно обстреливают город из реактивной артиллерии, а также применяют удары с авиации и дронами-камикадзе.

Что касается Бахмутского направления, то там оккупанты ведут наступательные действия. Враг пытается прорвать оборону севернее и западнее самого Бахмута, а также развить наступление на Часов Яр.

Как заметил Сырский, захватчики проводят перегруппировку своих сил, а также средств. Также они используют подразделения "добровольческого корпуса". А еще безуспешно пытаются восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, а также Андреевки.

Местами враг перешел к обороне

Из-за отсутствия тактических успехов на отдельных направлениях враг временно перешел к оборонным действиям, вместе с тем удерживает штурмовые группы в готовности к ведению наступательных действий,

– отметил командующий.

В то же время он отметил это, что наши штабы, а также командиры на любые изменения оперативной ситуации вовремя реагируют. Он добавил, что 26 января непосредственно находился в районах ведения боевых действий, где и заслушал командиров бригад по поводу ситуации, которая сложилась.

Вместе мы провели оценку предложенных решений по дальнейшим действиям. Уточнили отдельные задачи и приняли ряд решений для повышения результативности огневого поражения врага,

– добавил он.

По словам Сырского, сейчас ставку производят на выявлении важных для оккупантов объектов. Для этого используют средства разведки. Также концентрируются на нанесении точных огневых ударов, применении ударных дронов и защите наших позиций с помощью РЭБ.

Он добавил, что хоть наша цель – нанесение максимальных потерь оккупантам, главным приоритетом для нас "всегда есть сохранение жизни наших воинов".