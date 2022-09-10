Враг пытается остановить продвижение ВСУ: отчет ОК "Юг" за 9 сентября

На Юге Украины российские войска 9 сентября сосредоточились на ведении обороны своих позиций. Они хотят остановить продвижение ВСУ.

Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" за эти сутки. Там доложили об актуальной ситуации на своем участке фронта.

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Россияне привлекают новые резервы на Юге

По данным нашей военной разведки, российские войска начали привлечение резервов на Юге. Они считают, что это поможет противодействовать Силам обороны.

Однако наши защитники продолжают сражаться против оккупантов. В частности, в этот день украинская авиация ударила по их позициям 7 раз. А наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач. В частности, били по районам сосредоточения вооружения и техники, понтонной переправе, а также мостах.

Потери врага на Юге 9 сентября:

75 служащих;

9 танков Т-72;

2 гаубицы "Мста-Б";

8 единиц автобронетехники.

Также в Бериславском районе Херсона уничтожили склад боеприпасов в Беляевке.

Подробнее о ситуации на Юге: смотрите видео

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