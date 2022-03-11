Враг пытается закрепиться на невыгодных рубежах: какие это направления
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал оперативную информацию о российском вторжении.
Согласно информации, противник понес потери в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах.
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Теперь он пытается закрепиться, но вынужден делать это на невыгодных рубежах.
"На Донецком направлении, в ходе жестких боевых действий защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен", – добавили в Генеральном штабе ВСУ.
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Сообщение Генерального штаба ВСУ
Противник, понеся потери в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах, остановлен, пытается закрепиться, вынужден делать это на невыгодных рубежах. В Донецком направлении, в ходе жестких боевых действий, защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен.