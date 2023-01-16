Враг пытался наступать на Авдеевском направлении и понес серьезные потери, - ВСУ

Восток Украины остается главным направлением удара россиян. Враг сконцентрировал главный удар на Бахмутском направлении, особенно в районе Соледара, где ведутся бои.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинские подразделения продолжают держать оборону в самом городе и на подступлениях.

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Сергей Череватый сообщил, что на самом Бахмутском направлении произошло 259 вражеских обстрелов разными калибрами ствольной и реактивной артиллерии, а также 38 боестолкновений. Непосредственно Соледар враг обстрелял 134 раза.

"Также враг пытается на Авдеевском направлении проводить наступательные действия и контратаковать в районе Белогоровки. Но в тяжелых боях на Авдеевском направлении враг был остановлен и нанесен серьезный урон. Такая же ситуация под Белогоровкой", – отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

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Какие российские подразделения участвуют в боях на Востоке

Он пояснил, что Восточный фронт – самый большой, ведь это 3 большие области – Харьковская, Луганская, Донецкая. Непосредственно на них в определенной степени идут боевые действия. При этом в Харьковской области после удачной операции ВСУ россияне затихли.

Минус для нас в том, что они (три области – 24 канала) граничат с агрессором, поэтому там есть возможность доставлять живую силу и боеприпасы. Также там есть две квази республики ЛНР и ДНР, которые годами готовили, как плацдарм для нападения на нас,

– рассказал Сергей Череватый.

Спикер добавил, что с начала войны ВСУ провели ряд успешных операций – Киевскую, Харьковскую и Херсонскую. Враг понес существенные потери, поэтому ему приходилось проводить частичную мобилизацию и привлекать нестандартные методы ведения войны, в частности зэков ППК "Вагнера".

"Вся эта группировка на Востоке сегментирована и представляет собой как регулярные вооруженные силы. При чем всех видов. Несмотря на театр боевых действий, они используют и морскую пехоту в направлении Угледара, и десантников на том же Луганском направлении, а также механизированные танковые подразделения ", – рассказал спикер.

По его словам, на Бахмутском направлении россияне больше всего используют организованную преступную группировку ППК "Вагнера". Его в основном применяют из-за того, что их профессиональное ядро было выбито, поэтому теперь формируется бывшими заключенными.

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