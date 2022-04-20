Враг пытался прорвать позиции ВСУ по нескольким направлениям, – спикер 128-й бригады

Оккупанты активно наступают на Донбассе. Так, 20 апреля враг пытался прорвать позиции украинских военных по нескольким направлениям, однако эти попытки провалились.

Об этом сообщил представитель 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Ярослав Галас в эфире 24 каналу.

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Он рассказал, что военные из их бригады есть и на донецком, и на юго-восточном направлениях. "Сейчас нет того условного затишья, которое было 2 – 3 недели назад", – уверяет спикер.

По его словам, на некоторых направлениях есть обстрелы и перестрелки, а иногда просто очень горячо.

"В частности, за последние два дня активизировались российские войска, активно работает артиллерия. Перед тем они запускают дроны, а затем стреляют", – говорит Галас.

Он добавил, что в предыдущие недели противники пытались накрыть огнем наших военных на передовой, а сейчас ствольные обстрелы и реактивная артиллерия накрывают территории на километры позади позиций ВСУ.

Также были попытки прорвать позиции военных на нескольких направлениях, в частности, на Донецком и стыке трех областей – Днепропетровской, Донецкой и Запорожской. Но здесь были неудачные атаки, врага откинули. Очевидно, что будут новые попытки,

– подчеркнул Ярослав Галас.

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​К слову, в Генштабе ВСУ рассказали, что россияне и дальше пытаются прорваться к административным границам Донецкой и Луганской областей. Но их усилия напрасны – 20 апреля оккупанты потерпели неудачу при попытке закрепиться в Рубежном и Новотошковском.

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