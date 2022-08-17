Враг хочет нас перессорить, – Маляр призвала не верить в "конфликт" между Генштабом и Минобороны
Источник:телеграм Анны Маляр
Враг уже доказал свое коварство и продолжает сражаться против нас не только на передовой, но и в информационном поле. Так, российские пропагандисты активно распространяют нарративы о мифическом конфликте между Генеральным штабом ВСУ, Офисом Президента и Министерством обороны.
Почему важно не вестись на такие вбросы и как это может сыграть на руку врага – рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
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Она подчеркнула, что, как правило, этот нарратив распространяется в телеграм-каналах и СМИ, впрочем, не только российских. К сожалению, его подхватили некоторые украинские ресурсы и спикеры.
Тактической целью этой информационной операции врага является максимальное распространение нужной агрессору идеи, вызов эмоциональной реакции на нее и, как следствие, манипуляция восприятием событий в целом,
– отметила Маляр.
Заместитель министра обороны объяснила, что оперативная цель врага – создать конфликт внутри военно-политического руководства нашего государства и разделить общество.
Стратегическая цель:
- ослабить центр принятия государственных решений,
- ослабить оборонительный и наступательный потенциал общества.
"Простыми словами: если мы все между собой перессоримся – нас легче сломать и завоевать. Этого враг и добивается", – подчеркнула она.Обратите внимание! Зачастую манипулятивные месседжи информационной операции привлекают внимание своими вопиющими заголовками, которые непременно вызывают бурную эмоциональную реакцию.
Следует также отметить неопределенность и неоднозначность источника в подобных сообщениях типа "неназванное лицо из Офиса Президента" или "наш источник в Министерстве обороны".
Миллионная ботоферма распространяла фейки о конфликте ОП с Залужным
В начале августа СБУ ликвидировала миллионную ботоферму, расшатывавшую ситуацию в Украине по заказу одной из политсил. Вероятно, говорится о "Европейской солидарности", хотя в политсиле все отрицают.
Недавно участники ботофермы разгоняли контент о якобы конфликте между руководством Офиса Президента и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Кроме того, проводили кампанию по дискредитации первой леди Елены Зеленской.
Дельцы привлекли более 1 миллиона собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тысяч пользователей.
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