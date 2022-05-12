Враг скоро почувствует ленд-лиз, – советник главы МВД

На определенных направлениях наши Вооруженные Силы не дают врагу никакого шанса и активно отгоняют его. Уже очень скоро враг поймет, что такое ленд-лиз и почувствует всю силу западного вооружения в руках наших защитников.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Он также добавил, что темпы поставки оружия пока сложно спрогнозировать, но оно точно придет.

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Мы скоро отобеем все наши улицы и города,

– уверяет советник Монастырского.

"Что касается сроков поступления оружия, то пока сказать трудно. Но я убежден, что это будет настолько быстро, насколько это возможно. Следует понимать, что даже сама доставка оружия из Америки займет время", – утверждает Смирнов.

По словам советника министра внутренних дел, вооружение поступит в большом количестве и оно будет очень разнообразным. Оснований переживать нет, ведь у нас есть закон о ленд-лизе, также вчера США согласовали предоставление Украине очередного транша помощи.

Будет ли авиация в рамках ленд-лиза

Возможно, она также будет передана в рамках программы вооружения. Но у нас пока недостаточно опыта в рамках работы авиации, стоящей на вооружении США, утверждает Ростислав Смирнов.

Поэтому я не исключаю, что США передадут новые самолеты союзникам, например из Польши. А уж поляки отдадут нам свои, те на которых наши пилоты чувствуют себя комфортно.

– предполагает советник Дениса Монастырского.

Как утверждает Смирнов, также нельзя исключать и тот вариант, что наши военные пройдут определенную учебу с новой авиацией.

Что известно о поставках оружия от союзников

С начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Эстония оказала значительное количество помощи нашим войскам. Общая сумма отправленного вооружения составляет примерно 230 миллионов евро.

Финляндия пришлет Украине новую партию военной техники. Об этом заявил президент Финляндии Саули Нииностио.

Словакия передала Украине свои системы ПВО С-300, а эта страна получила от НАТО новые системы Patriot.

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