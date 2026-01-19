Целят в каждое здание: военный описал, что россияне творят в относительно тыловых городах Донетчины

Враг, двигаясь вперед по украинской территории, пытается максимально разрушить гражданские здания. Это происходит даже в тылу, куда оккупанты достают с помощью дронов.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, подчеркнув, что происходит с жилой застройкой, в частности в Донецкой области. Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия перебрасывает дополнительные резервы в Покровск, а также пытается найти уязвимые места в украинской обороне.

Каким оружием оккупанты бьют по городам на Покровском направлении?

Черняк отметил, что по городам и городкам, находящимся в серой зоне на Покровском направлении – довольно далеко от линии боевых столкновений, – противник уже давно начал наносить огневое поражение.

"На Добропольском направлении до битвы за город Доброполье условно еще довольно далеко. Но населенные пункты, которые, казалось, расположены за ним, то есть ближе к тылу, уже почти полностью уничтожены. Они уже не пригодны для жизни", – подчеркнул офицер бригады "Рубеж".

Обратите внимание! Украинские бойцы из батальонов 7 корпуса БР ДШВ на Покровском направлении "за сутки зачистили почти 900 метров территории". Военные отметили, что эта операция состоялась в рамках "плановой работы по улучшению тактического положения" и снижения активности оккупантов.

Это происходит потому, что противник чрезвычайно увеличил дальность работы своих FPV-дронов и вообще БПЛА-сегмента. Также активно применяются КАБы, ФАБы, но их враг запускает, по его словам, по приоритетным целям.

Однако мелкими дронами россияне целят практически в каждое здание в городах и городках. Это – одна из тактик противника по уничтожению вообще логистического обеспечения Сил обороны Украины на Покровском направлении,

– отметил Владимир Черняк.

Противник стремится сделать так, по мнению офицера бригады "Рубеж", чтобы все населенные пункты, даже на довольно большом расстоянии от линии боевого соприкосновения, были максимально непригодны для того, чтобы там в принципе существовала какая-то жизнь. И россияне этим усиленно занимаются еще с мая 2025 года.

Что происходит на разных направлениях в Донецкой области?