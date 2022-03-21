Враг смог достичь частичного успеха только на Донетчине, однако 7 атак ВСУ отбили, – Генштаб

В Генштабе ВСУ рассказали, что на 20 марта оккупантам не удалось достичь существенных успехов в ходе наземной операции. Поэтому враг цинично бьет по объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам.

Информацию Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 24.00. Украинские защитники и защитницы продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов. Врагу нанесли значительные потери.

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Частично врагу удалось добиться цели в Донецком операционном районе и удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей,

– говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что на Донецком и Луганском направлениях украинские герои и героини успешно отразили семь атак врага. Удалось уничтожить 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля и 170 оккупантов.

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