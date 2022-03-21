Інформацію Генштаб ЗСУ оновив станом на 24:00. Українські захисники та захисниці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів. Ворогу завдали значних втрат.

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Частково ворогу вдалося досягти мети у Донецькому операційному районі та утримати сухопутний коридор у південній частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей,

– мовиться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Донецькому та Луганському напрямках українські герої та героїні успішно відбили сім атак ворога. Вдалося знищити 12 танків, 9 БМП, 3 автомобілі, та 170 окупантів.

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