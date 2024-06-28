В Харькове – Взрывы: Россия снова терзает КАБами
Оккупанты обстреливают Харьков. Утром в городе слышались взрывы.
Противник в очередной раз совершает воздушный террор против харьковчан.
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Взрывы в Харькове
Около 9:22 Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области. Уже через минут восемь в городе раздавались взрывы.
Следует отметить, что обстрелы Харькова не прекращаются. Кроме того, враг цинично "испытывает" на гражданских свое новое оружие. Лишь вчера Россия днем атаковала город новыми ФАБами.
По данным следствия, около 15:00 оккупанты нанесли авиаудары по Киевскому району. Повреждены частные дома, корпуса и общежития вуза, а также здание ГСЧС. Пострадали пять человек.
Установлено, что российские военные впервые для ударов по Харькову использовали ФАБ-500 из УМПК. Предварительно атаки были совершены из Майского Белгородской области.
Одна из ФАБ-500 из УМПК попала в стену частного жилого дома и не сдетонировала. В доме на момент попадания находился 10-летний мальчик, он, к счастью, не пострадал.