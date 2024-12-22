Враг снова запустил БпЛА: в Киевской области работает ПВО

В Киевской области зафиксировано движение БПЛА. В области работает ПВО.

Жителей региона просят не пренебрегать правилами безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Какая ситуация в Киевской области

В Киевской ОГА просят не фотографировать и не снимать работу сил ПВО ВСУ.

О 13:41 Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА возле Василькова, курс – западный.

Обратите внимание! 24 Канал призывает соблюдать правила безопасности и проходить в укрытие после сигнала воздушной тревоги. Не снимайте и не распространяйте информацию о работе сил ПВО, их расположения.

Напомним, с 9 утра 21 декабря россияне снова атаковали Украину "Шахедами" и дронами других типов. Всего запустили 103 БпЛА, а также баллистическую ракету "Искандер-М". Запускали с таких направлений: Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск.

Очередное воздушное нападение агрессора отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Украинским защитникам удалось сбить 52 дрона, еще 44 локально потеряно.