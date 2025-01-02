Выучили урок: где россияне накапливают живую силу и технику для дальнейшей переброски на фронт

Вблизи Великой Новоселки, которая расположена в Донецкой области и рядом с Запорожской, сейчас идут тяжелые бои. Оттуда неподалеку сконцентрировано большое количество сил и средств россиян, которые перебрасываются, в частности, через Мариуполь.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что враг сосредотачивает свои резервы в определенных зонах, где их было бы трудно зафиксировать украинским силам. Также известно, что россияне строят дорогу в объезд Мариуполя, чтобы местные жители не могли следить за перемещением их техники.

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Подготовительные лагеря опустели

Андрющенко объяснил, что враг использует Мариуполь как стоянку во время переброски ресурсов.

Это перекресток, который нельзя обойти, потому что туда едут с разных сторон – и с территорий России, и с оккупированных территорий, и из подготовительных лагерей,

– отметил он.

Для этого используется Никольская громада на севере Мариупольского района, ближе к Великой Новоселке. Там по селам есть накоплением резервов.

Также отслеживается тенденция, что в российских подготовительных лагерях, которые были наполнены за 2 – 3 недели до Нового года, сейчас закончилась подготовка. Подразделения, которые там проходили обучение, начинают перебрасывать именно в Великую Новоселку и в район Курахово – туда, где зона активных боевых действий,

– отметил Андрющенко.

Живую силу россияне, по его словам, перебрасывали только перед самым Новым годом – фиксировалось, что они массово куда-то ехали, потому что было их скопление в Мариуполе. Однако они проехали и по крайней мере 1 и 2 января было относительно тихо.

Кроме того, оккупанты активно используют в Мариуполе комбинат имени Ильича как ремонтную базу для своей техники. Там они модернизируют танки-"мангалы", а потом тянут их на линию фронта.

В то же время в Мариуполе россияне не накапливают большое количество живой силы. Значительно большая ее концентрация в Розовке на границе Запорожской и Донецкой областей, а также в заповеднике "Каменные Могилы", который уже фактически перестал существовать,

– подчеркнул руководитель "Центра изучения оккупации".

Расположение, как он отметил, там удобное для дальнейшей переброски личного состава на линию фронта и по Запорожскому, и по Донецкому направлениям. А из Розовки очень легко попасть в район Пологов, Конских Раздоров, Гуляйполя, а также Угледара.

Россияне располагают резервы именно там, понимая, что в той зоне очень сложно фиксировать их Силам обороны и Движению сопротивления. На самом деле они выучили урок относительно того, где им надо устраивать резервные накопления и наибольшие передвижения непосредственно по линии фронта для того, чтобы максимально прикрыть их,

– сказал Петр Андрющенко.

Отметим, что депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал о постепенном приобретении влияния российскими криминальными авторитетами в Мариуполе. По его словам, подавляющую часть всех финансовых потоков в городе контролирует питерский клан. В то же время кадыровцы получают часть средств с хищения комбината имени Ильича.