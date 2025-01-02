Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, зазначивши, що ворог зосереджує свої резерви у певних зонах, де їх було б важко зафіксувати українським силам. Також відомо, що росіяни будують дорогу в об'їзд Маріуполя, щоб місцеві жителі не могли стежити за переміщенням їхньої техніки.

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Підготовчі табори спорожніли

Андрющенко пояснив, що ворог використовує Маріуполь як стоянку під час перекиданнях ресурсів.

Це перехрестя, яке не можна обминути, тому що туди їдуть з різних боків – і з територій Росії, і з окупованих територій, і з підготовчих таборів,

– зауважив він.

Для цього використовується Нікольська громада на півночі Маріупольського району, ближче до Великої Новосілки. Там по селах є накопиченням резервів.

Також відстежується тенденція, що у російських підготовчих таборах, які були наповнені за 2 – 3 тижні до Нового року, зараз закінчилось підготування. Підрозділи, які там проходили вишкіл, починають перекидати саме у Велику Новосілку і в район Курахового – туди, де зона найактивніших бойових дій,

– наголосив Андрющенко.

Живу силу росіяни, за його словами, перекидали тільки перед самим Новим роком – фіксувалось, що вони масово кудись їхали, тому що було їхнє скупчення у Маріуполі. Проте вони проїхали і принаймні 1 та 2 січня було відносно тихо.

Крім того, окупанти активно використовують в Маріуполі комбінат імені Ілліча як ремонтну базу для своєї техніки. Там вони модернізують танки-"мангали", а потім тягнуть їх на лінію фронту.

Водночас в Маріуполі росіяни не накопичують велику кількість живої сили. Значно більша її концентрація у Розівці на кордоні Запорізької та Донецької областей, а Також у заповідник "Кам'яні Могили", який вже фактично перестав існувати,

– підкреслив керівник "Центру вивчення окупації".

Розташування, як він зазначив, там зручне для подальшого перекидання особового складу на лінію фронту і по Запорізькому, і по Донецькому напрямках. А з Розівки дуже легко потрапити в район Пологів, Кінських Роздорів, Гуляйполя, а також Вугледару.

Росіяни розташовують резерви саме там, розуміючи, що в тій зоні дуже складно фіксувати їх Силам оборони і Руху опору. Насправді вони вивчили урок щодо того, де їм треба влаштовувати резервні накопичення і найбільші пересування безпосередньо по лінії фронту для того, щоб максимально прикрити їх,

– сказав Петро Андрющенко.

Зазначимо, що депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів про поступове набуття впливу російськими кримінальними авторитетами в Маріуполі. За його словами, переважну частину всіх фінансових потоків у місті контролює пітерський клан. Водночас кадирівці отримують частину коштів з розкрадання комбінату імені Ілліча.