Враг сосредоточился не на наступлениях, а на распространении фейков и дезинформации, – Генштаб

Пока российские оккупанты терпят существенные потери в личном составе, вооружении и технике, их командование сосредоточилось на создании фейков.

Об этом говорится в отчете Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18.00, 10 марта, сообщает 24 канал.

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Остерегайтесь дезинформации и пропаганды

Фейки и пропаганда в ближайшие дни будут доходить до аудитории по всем имеющимся информканалам.

С помощью киберподразделений и федеральных СМИ враг активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины.

Самые распространенные фейки

Оккупанты создают и распространяют фейки о принятии руководством нашего государства условий России, призывы к прекращению огня и сложения оружия украинскими военными.

Следовательно, ВСУ призывают доверять только проверенным источникам информации и сохранять спокойствие.

Сергей Лещенко опроверг ряд российских фейков - Видео 24 канал

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