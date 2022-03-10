Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України станом на 18.00, 10 березня, повідомляє 24 канал.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Остерігайтеся дезінформації та пропаганди

Фейки та пропаганда найближчими днями будуть доходити до аудиторії по всіх наявних інформканалах.

За допомогою кіберпідрозділів та федеральних ЗМІ ворог активно поширює дезінформацію щодо діяльності вищого воєнно-політичного керівництва України.

Найпоширеніші фейки

Окупанти створюють та розповсюджують фейки про прийняття керівництвом нашої держави умов Росії, заклики до припинення вогню та складання зброї українськими військовими.

Відтак ЗСУ закликають довіряти тільки перевіреним джерелам інформації та зберігати спокій.

Сергій Лещенко спростував низку російських фейків – Відео 24 канал

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