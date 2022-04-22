Враг совершает штурм в направлении Славянска и закрепился в Лозовом

Российские войска пытаются проводить штурм Славянска, украинские защитники пытаются оттеснить врага. Однако россияне закрепились в Лозовом Харьковской области.

Россияне штурмуют Славянск

О ситуации на Донецком и Таврийском направлениях сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной сводке.

Внимание Оккупанты проводят тренировки ПВО недалеко от украинских границ, – Генштаб ВСУ

В течение суток враг совершал штурмовые действия в направлении города Славянск, закрепился в населенном пункте Лозовое,

– говорится в сообщении.

Перегруппировка и подготовка к наступлению

Также в ВСУ сообщили, что противник продолжает закреплять позиции в районах Зеленой Долины и Кременной. В частности, россияне осуществляют перегруппировку и подготовку к наступательным действиям.

К слову, в Генштабе заявили, что в настоящее время личный состав отдельной группы российских войск в Приднестровье функционирует в повседневном режиме. Однако территорию могут использовать для агрессии против Украины.

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