Враг совершает штурм в направлении Славянска и закрепился в Лозовом
Источник:Генштаб ВСУ
Российские войска пытаются проводить штурм Славянска, украинские защитники пытаются оттеснить врага. Однако россияне закрепились в Лозовом Харьковской области.
Россияне штурмуют Славянск
О ситуации на Донецком и Таврийском направлениях сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной сводке.
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В течение суток враг совершал штурмовые действия в направлении города Славянск, закрепился в населенном пункте Лозовое,
– говорится в сообщении.
Перегруппировка и подготовка к наступлению
Также в ВСУ сообщили, что противник продолжает закреплять позиции в районах Зеленой Долины и Кременной. В частности, россияне осуществляют перегруппировку и подготовку к наступательным действиям.
К слову, в Генштабе заявили, что в настоящее время личный состав отдельной группы российских войск в Приднестровье функционирует в повседневном режиме. Однако территорию могут использовать для агрессии против Украины.
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