Росіяни штурмують Слов'янськ

Про ситуацію на Донецькому та і Таврійському напрямках повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативному зведенні.

Увага Окупанти проводять тренування ППО неподалік українських кордонів, – Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог здійснював штурмові дії у напрямку міста Слов'янськ, закріпився в населеному пункті Лозове,

– йдеться у повідомленні.

Перегрупування та підготовка до наступу

Також у ЗСУ повідомили, що противник продовжує закріплювати позиції у районах Зеленої Долини та Кремінної. Зокрема, росіяни здійснюють перегрупування та підготовку до наступальних дій.

До слова, у Генштабі заявили, що наразі особовий склад окремої групи російських військ у Придністров'ї функціонує у повсякденному режимі. Однак територію ще можуть використати для агресії проти України.

До теми – Росія офіційно заявила, що хоче окупувати Схід та Південь України: дивитись відео