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24 Канал Новости Украины Ночью Россия ударила по шахте на Днепропетровщине
31 августа, 11:48
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Обновлено - 12:08, 31 августа

Ночью Россия ударила по шахте на Днепропетровщине

Анастасия Колесникова

Россия атаковала промышленное предприятие в Днепропетровской области. Есть пострадавший.

Как сообщили в ДТЭК, в ночь на 31 августа россияне нанесли удар по одной из шахт в Днепропетровской области.

Что известно о состоянии пострадавшего?

В результате вражеского обстрела ранения получил работник предприятия. 

На месте происшествия пострадавшему немедленно предоставили первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение. 

В компании отметили, что врачи предоставляют горняку все необходимое лечение. Сейчас состояние раненого работника стабильное. 

Заметим, что это далеко не первая атака оккупантов на угольные предприятия региона. 

В частности, 17 августа вражеские беспилотники массированно атаковали территорию этой же шахты в Днепропетровской области, в результате чего один работник погиб, а еще один получил ранения.

Кроме того, как сообщалось ранее, вражеский дрон целенаправленно нанес удар по автомобилю с работниками предприятия, когда те возвращались со смены. Тогда в результате попадания погибли двое сотрудников.

Напомним, что российская атака 22 августа серьезно повредила энергетические объекты в Одесской области. В ДТЭК отметили, что на ремонт нужно время.

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