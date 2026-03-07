Враг массированно ударил по Буковине: что было основной целью и каковы последствия
- Россияне атаковали Черновицкую область, запустив 11 БПЛА и 4 крылатые ракеты "Калибр".
- Основной целью были объекты энергетической инфраструктуры в Днестровском районе, пострадавших нет.
Ночью россияне совершили массированную атаку на Черновицкую область. Власти рассказали, куда целил противник.
Оккупанты запустили по региону 11 БпЛА и 4 крылатые ракеты типа "Калибр". Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Роман Осипенко.
Смотрите также Во время удара по Харькову россияне убили двух детей с матерями, – мэр
Что атаковали россияне на Буковине?
По словам чиновника, основной целью вражеской атаки стали объекты энергетической инфраструктуры в Днестровском районе.
В настоящее время на местах продолжаются работы по ликвидации последствий. К счастью, погибших и пострадавших нет.
"По состоянию на данный момент ситуация в области полностью контролируема. Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме", – заверил глава ОВА.
Напомним, что ночью стало известно о взрывах в Новоднестровске. После атаки в городе пропал свет. Приблизительно с 7 утра электроснабжение возобновили.
Какие последствия массированного удара по Украине 7 марта?
- В ночь на 7 марта Россия запустила по Украине 480 дронов и 29 ракет, большинство из которых были баллистическими. Силы ПВО обезвредили 453 беспилотника и 19 ракет.
- Под основным ударом находились Киев, Харьков, Житомирщина, Хмельницкая область и Черновицкая область.
- Дроны атаковали четыре железнодорожные подстанции в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и несколько железнодорожных мостов. Из-за повреждения часть поездов временно направили по альтернативным маршрутам.
- Оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру Одесщины. В результате попадания возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой состав.
- В Харькове российская ракета частично разрушила 5-этажное здание. Погибли люди, среди них – дети.