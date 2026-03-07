Укр Рус
Враг массированно ударил по Буковине: что было основной целью и каковы последствия
7 марта, 10:29
Враг массированно ударил по Буковине: что было основной целью и каковы последствия

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Россияне атаковали Черновицкую область, запустив 11 БПЛА и 4 крылатые ракеты "Калибр".
  • Основной целью были объекты энергетической инфраструктуры в Днестровском районе, пострадавших нет.

Ночью россияне совершили массированную атаку на Черновицкую область. Власти рассказали, куда целил противник.

Оккупанты запустили по региону 11 БпЛА и 4 крылатые ракеты типа "Калибр". Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Роман Осипенко.

Что атаковали россияне на Буковине?

По словам чиновника, основной целью вражеской атаки стали объекты энергетической инфраструктуры в Днестровском районе.

В настоящее время на местах продолжаются работы по ликвидации последствий. К счастью, погибших и пострадавших нет.

"По состоянию на данный момент ситуация в области полностью контролируема. Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме", – заверил глава ОВА.

Напомним, что ночью стало известно о взрывах в Новоднестровске. После атаки в городе пропал свет. Приблизительно с 7 утра электроснабжение возобновили.

Какие последствия массированного удара по Украине 7 марта?

  • В ночь на 7 марта Россия запустила по Украине 480 дронов и 29 ракет, большинство из которых были баллистическими. Силы ПВО обезвредили 453 беспилотника и 19 ракет.
  • Под основным ударом находились Киев, Харьков, Житомирщина, Хмельницкая область и Черновицкая область.
  • Дроны атаковали четыре железнодорожные подстанции в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и несколько железнодорожных мостов. Из-за повреждения часть поездов временно направили по альтернативным маршрутам.
  • Оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру Одесщины. В результате попадания возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой состав.
  • В Харькове российская ракета частично разрушила 5-этажное здание. Погибли люди, среди них – дети.