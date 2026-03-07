Враг массированно ударил по Буковине: что было основной целью и каковы последствия

Ночью россияне совершили массированную атаку на Черновицкую область. Власти рассказали, куда целил противник.

Оккупанты запустили по региону 11 БпЛА и 4 крылатые ракеты типа "Калибр". Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Роман Осипенко.

Что атаковали россияне на Буковине?

По словам чиновника, основной целью вражеской атаки стали объекты энергетической инфраструктуры в Днестровском районе.

В настоящее время на местах продолжаются работы по ликвидации последствий. К счастью, погибших и пострадавших нет.

"По состоянию на данный момент ситуация в области полностью контролируема. Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме", – заверил глава ОВА.

Напомним, что ночью стало известно о взрывах в Новоднестровске. После атаки в городе пропал свет. Приблизительно с 7 утра электроснабжение возобновили.

Какие последствия массированного удара по Украине 7 марта?