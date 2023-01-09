Враг совершил попытку штурма Соледара, но понес потери и отступил, – Сырский

Россияне пытаются прорвать оборону украинцев в Донецкой области. Позиции штурмовали вагнеровцы.

Об этом сказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский. Он объехал войска, обороняющиеся в районе Бахмута и Соледара.

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В Соледаре Сырский предпринял конкретные меры, чтобы усилить оборону. Речь идет о том, что на восточные направления перебросят дополнительные подразделения. Кроме того, украинцы еще больше будут атаковать огнем россиян.

Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, – сказал генерал-полковник.

Он добавил, что россияне не в первый раз распространяют пропаганду об оккупации Соледара.

Ситуация в Бахмуте

Украинские пограничники на Рождество ликвидировали 18 вагнеровцев и ранили более 20. Враги пытались зайти в город. Военные показали видео с мертвыми захватчиками.

"Хочу вам показать, что осталось от наших врагов, от этих людей, вероятнее всего, не верящих в Бога, поэтому даже в эти святые дни пришли на наши земли с оружием", – сказал военный.

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