Враг совершил попытку штурма Соледара, но понес потери и отступил, – Сырский
Источник:Military Media Center
Россияне пытаются прорвать оборону украинцев в Донецкой области. Позиции штурмовали вагнеровцы.
Об этом сказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский. Он объехал войска, обороняющиеся в районе Бахмута и Соледара.
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В Соледаре Сырский предпринял конкретные меры, чтобы усилить оборону. Речь идет о том, что на восточные направления перебросят дополнительные подразделения. Кроме того, украинцы еще больше будут атаковать огнем россиян.
Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, – сказал генерал-полковник.
Он добавил, что россияне не в первый раз распространяют пропаганду об оккупации Соледара.
Ситуация в Бахмуте
Украинские пограничники на Рождество ликвидировали 18 вагнеровцев и ранили более 20. Враги пытались зайти в город. Военные показали видео с мертвыми захватчиками.
"Хочу вам показать, что осталось от наших врагов, от этих людей, вероятнее всего, не верящих в Бога, поэтому даже в эти святые дни пришли на наши земли с оружием", – сказал военный.
Наступление россиян на Соледар: последние новости
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что россияне привлекли огромные резервы, чтобы оккупировать Соледар. По мнению эксперта, город является тормозным элементом для захвата Бахмута.
- В американском Институте изучения войны считают, что даже если России удастся захватить Соледар, это не гарантирует падения Бахмута.
- Военные из 46 отдельной десантно-штурмовой бригады рассказали, что российская пропаганда лжет о Соледаре – хотя оккупанты добились определенных успехов, но их СМИ преувеличивают.
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал, что оккупанты пытаются наступать на Соледар, ища слабые места в украинской обороне.