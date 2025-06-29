Враг совершил воздушную атаку на Запорожье: что известно о последствиях

Запорожье подверглось удару врага ночью 29 июня. Власти пишут о ракетном обстреле.

Запорожская ОВА сообщила о последствиях. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Что известно о последствиях атаки с воздуха врага на Запорожье

Воздушная тревога продолжалась в Запорожской области с 21:15 минувших суток, 28 июня. Ночью 29 числа в области фиксировали ударные БпЛА врага. А около 3 утра стало известно и о ракетной атаке.

В это время тревога продолжалась во всех областях из-за массированной комбинированной атаки. Россия применила дроны, баллистику, крылатые ракеты и другие средства.

Стало известно, что россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Повреждено производственное помещение предприятия, пишет руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Предварительно, люди не пострадали.

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