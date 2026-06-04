Враг терроризировал дронами Ровенскую область: после атаки возникли обесточивания

Утром Ровенщина оказалась под вражескими ударами. В одном из районов области наблюдаются перебои с электроснабжением.

После 08:00 в Ровенской области объявили воздушную тревогу в связи с угрозой российских беспилотников.

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Какие последствия российской атаки на Ровенщину?

Около 07:53 Воздушные силы предупреждали, что ударные БПЛА двигаются с северо-востока на юго-запад Житомирщины в направлении Ровенщины.

В 08:53 появилось сообщение о том, что группа вражеских беспилотников находится в районе Ракитного Ровенской области и летит в западном направлении.

Лишь после 10.00 в области постепенно начали давать отбой.

Впоследствии глава ОВА Александр Коваль подытожил последствия атаки на регион. По его словам, в области силы ПВО сбили российские цели. В то же время в Сарненском районе возникли обесточивание.

Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение,

– заявил чиновник.

По его словам, люди не пострадали.

Напомним, что ночью Россия запустила по Украине одну баллистическую ракету и 293 дрона. Силы ПВО обезвредили 264 беспилотника.

В Одесской области враг повредил критическую инфраструктуру. В Харькове вражеский дрон попал в многоэтажку в Слободском районе.

В Черниговской области в городе Семеновка в результате атаки российского беспилотника вспыхнуло складское здание. В Понорницкой общине под ударом оказалось фермерское хозяйство – там огонь охватил одно из хозяйственных построек. В Черниговском районе на территории сельскохозяйственного загорелся трактор.