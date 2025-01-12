Враг терроризирует Киевскую область дронами: в регионе работает ПВО

В ночь на 12 января российские захватчики запустили по Украине ударные БпЛА. Вражеские дроны атаковали Киевскую область, где работали системы и средства ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

К теме Россия атакует "Шахедами": тревога на Киевщине, где сейчас вражеские дроны

На Киевщине работает ПВО

Вечером 11 января оккупанты запустили по территории Украины ударные БПЛА типа "Шахед" и дроны имитаторы. Около полуночи Воздушные силы предупреждали о движении вражеских БПЛА в Киевской области.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Позже в Киевской ОВА подтвердили, что область находится под дроновой атакой. Сейчас в регионе работает ПВО.

Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО,

– отметили в Киевской ОГА.

Украинцам также напомнили, что не следует фиксировать на фото и видео работу сил и средств ПВО. Кроме того, не стоит пренебрегать правилами безопасности, поэтому до отбоя воздушной тревоги – оставайтесь в безопасных местах.