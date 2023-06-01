Враг ударил 10 ракетами "Искандер" по Киевщине: главное по возведению Генштаба

Россияне нанесли очередной коварный удар по Украине. В ночь на 1 июня они атаковали Киев ракетами "Искандер". Все воздушные цели противника удалось сбить силами и средствами ПВО.

По имеющейся информации, на этот раз для атаки враг использовал оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Ракетами оккупанты били по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области.

Читайте также Россия ударила по Киеву ракетами в День защиты детей: все, что известно об атаке

Что известно о работе ПВО

В Генштабе отметили, что силы и средства Воздушных сил ВСУ сбили 10 из 10 ракет, выпущенных российскими захватчиками.

Заметим, что данные Генштаба подтверждают предварительную информацию, озвученную в КГВА. В ведомстве отмечали, что на этот раз россияне не атаковали Киев с помощью самолетов.

Первый день лета. День защиты детей. А россияне совершают очередное нападение на столицу и снова убивают! Убивают украинских детей. Эта атака связана с применением агрессором предположительно оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. Поэтому ракеты на Киев улетели не из самолетов,

– отмечали в КГВА.

Также в Генштабе отметили, что за прошедшие сутки враг совершил 3 ракетных и 29 авиационных ударов. Зафиксировали также 49 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая инфраструктура,

– говорят в своде.

Кроме того, в Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине все еще остается очень высокой. Не игнорируйте воздушную тревогу и находитесь в укрытиях до тех пор, пока не будет отбоя.

Заметим, что оккупанты продолжают сосредоточивать свои основные усилия на попытках полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. За прошедшие сутки отбили 21 атаку врага.

Что известно о последствиях ракетного удара

В КГВА отмечали, что попадание обломков воздушных целей было зафиксировано в нескольких районах: Деснянском, Днепровском и Дарницком.

К сожалению, в Деснянском районе погибли три человека, в том числе один ребенок. Она 2012 года рождения. Еще 10 человек получили ранения, среди них – один ребенок.

Повреждения получил жилой дом. В нем выбиты окна и двери, а взрывная волна буквально сорвала балкон. Кроме того, зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику, в двух школах выбиты окна и двери, а также обломки повредили участковый пункт полиции. Из-за падения обломков на детский сад вынесло окна взрывной волной.

В Днепровском районе пострадали два человека, двое из них госпитализированы. Также в одном из жилых домов возникло сильное задымление из-за падения обломков. Кроме того, взрывной волной вынесло окна. Зафиксировали падение обломков на административное здание, повреждены припаркованные автомобили, несколько из которых сгорели. А еще обломки упали во дворы домов, на проезжую часть и зеленые зоны.

Дарницкий район. К счастью, обошлось без пострадавших. В одном жилом доме обломки выбили окна взрывной волной. Кроме того, поврежден трубопровод горячего водоснабжения. А еще обломки упали на нежилое здание, разрушения получил первый этаж. Также обломки зафиксировали во дворах домов и на проезжей части.