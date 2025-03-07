Массированная атака на Одессу: враг ударил по гражданской и энергетической инфраструктуре

Поздно вечером 7 марта Россия массированно атаковала Одессу ударными дронами. Под прицелом агрессора в очередной раз гражданская и энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Олега Кипера.

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Атака "Шахедами" на Одессу вечером 7 марта

Россияне нанесли массированный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы.

Есть повреждения и разрушения. В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС,

– заявил Олег Кипер.

Над ликвидацией последствий вражеских атак дронами-камикадзе работают все соответствующие службы.

Информация о пострадавших уточняется,

– отметил председатель ОВА.

Заметим, тревогу в Одесской области объявили около 20:28. Воздушные силы предупреждали что вражеские беспилотники в акватории Черного моря в направлении Одессы.

После 21:20 в городе прогремела серия взрывов. По вражеским целям работали украинские защитники.

Воздушная тревога продолжалась почти два часа. В 22:21 объявили отбой.