Враг ударил по гражданской инфраструктуре Житомирщины

Россия после кратковременного "перемирия" снова усиливает атаки по территории Украины. Под ударом противника оказалась Житомирская область.

Об этом сообщает начальник областной военной админстрации Виталий Бунечко.

Смотрите также Россия атаковала "Шахедами" после окончания "перемирия": какие последствия и где до сих пор есть угроза удара

Какие последствия российского обстрела?

По данным местных властей, россияне атаковали гражданскую инфраструктуру региона и областного центра. В результате вражеского удара разрушениям подверглись несколько хозяйственных и жилых помещений, также повреждены автомобили.

По предварительной информации, погибших или пострадавших в результате ночной российской атаки нет. Сейчас на местах, согласно обнародованным данным, работают все необходимые службы для выявления возможных угроз.

Сейчас специальные службы и правоохранительные органы проводят проверку территорий для выявления взрывоопасных предметов и фиксации преступлений России,

– написал Виталий Бунечко.

Никакой дополнительной информации относительно ночного удара местные власти по состоянию на момент публикации не указывают. В случае выяснения новых обстоятельств атаки очевидно все подробности будут обнародованы несколько позже.

Заметьте, оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или от ударных БпЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграме 24 Канала.

Что было под ударом раньше?

Под атакой также оказалась гражданская инфраструктура Киевской области, в частности в регионе поврежден детский сад и жилой дом, который был расположен рядом. Также разрушениям подверглись два частных дома.

В то же время оккупанты атаковали транспортную инфраструктуру Днепропетровской области. Известно о по меньшей мере одном пострадавшем. Сообщали, что силы ПВО сбили 9 российских БПЛА в разных районах региона.

Также противник атаковал Николаевскую область с помощью ударных беспилотников. В регионе слышали взрывы, сообщали о работе сил ПВО. Информация о повреждениях, жертвах или раненых не поступала.