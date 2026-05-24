Враг ударил по Киевщине "Орешником": удар пришелся на Белую Церковь

Ночью 24 мая вражеские войска применили против Украины БРСД "Орешник". Оружие оккупанты направили на Белую Церковь Киевской области.

Эту информацию в комментарии для РБК-Украина подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Что известно об ударе "Орешником" по Киевщине?

В ночь на 24 мая Россия совершила масштабную комбинированную атаку на Украину, использовав большое количество дронов, баллистические ракеты и задействовав носители крылатых ракет в воздухе и море.

После часа ночи в Киеве и области прогремели взрывы. Также сообщалось о возможной угрозе применения ракеты средней дальности "Орешник".

Следует заметить, что несмотря на подтверждение информации о запуске "Орешника" по Белой Церкви со стороны Воздушных сил, в Киевской областной прокуратуре отмечают, что неизвестно, какое именно вооружение применили россияне против Киевщины.

При этом в отчете Воздушных сил отмечается, что враг ночью запустил 1 баллистическую ракету средней дальности (район пуска – Капустин Яр, Астраханская область России). Скорее всего, речь идет именно об "Орешнике".

Справка. Ракетный комплекс "Орешника" размещен на платформе МЗКТ-79291, которую сначала разрабатывали для комплекса РС-26 "Рубеж" – в России его представляли как облегченную межконтинентальную ракету.



По оценкам, "Орешник" может иметь повышенную боевую эффективность благодаря двухступенчатой ​​конструкции, похожей на используемую в ракетах "Ярс" и "Тополь". В то же время грузоподъемность шасси МЗКТ-79291, достигающая около 60 тонн, почти равна характеристикам платформы МАЗ-547, на базе которой в свое время был создан комплекс "Пионер".

Россияне уже не в первый раз бьют "Орешником": что известно о предыдущих случаях?

Первый случай применения "Орешника" был зафиксирован 21 ноября 2024 года: удар пришелся по Днепру. Предполагаемой целью называли Южмаш, однако ракета, как утверждается, упала рядом – в районе гаражей. Второй инцидент произошел вечером 8 января 2026 в окрестностях Львова.

Поражение потерпел объект критической инфраструктуры во Львовском районе вблизи села Рудно, недалеко от границы с Евросоюзом.