Враг ударил ракетами по Львову: есть разрушения и пострадавшие

6 июля 2023, 03:37
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Максим Козицкий

В ночь на 6 июля враг запустил по Украине "Калибры". В результате атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что эта информация является предварительной.

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В результате атаки по Львову есть раненые

Впоследствии мэр города Андрей Садовый уточнил, что по меньшей мере 4 человека пострадали от ракетных обстрелов. Один из раненых – тяжелый, его сейчас везет в медицинское учреждение скорая помощь.

Мэр заверил, что все службы – на месте и выполняют свою работу. Также Садовый призвал не распространять в сети фото и видео последствия обстрелов и работы ПВО.

Тем временем в местных пабликах люди сообщают о выбитых окнах и уничтоженных вещах. Вероятно, повреждения получили жилые здания. Есть информация о пожаре.

Обратите внимание! О деталях массированной ракетной атаки по Украине Воздушные силы ВСУ обещали сообщить уже утром. Военные проинформируют о результатах работы ПВО.

Что известно о ракетной атаке в ночь на 6 июля:

  • О том, что есть угроза атаки "Калибрамы" в Воздушных силах сообщили около 1:00. Тревогу сразу же объявили на Юге Украины.
  • Впоследствии о том, что угроза реальна, отметил и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
  • Сирены услышали в центральных областях Украины и Киеве.
  • О работе ПВО и взрывах сообщили в Черкасской области.
  • Около двух часов ракетная опасность распространилась и на Запад. В укрытие призвали перейти всех жителей Украины, кроме жителей Донецкой области.
  • Уже в половине третьего во Львове прогремели взрывы. Впоследствии они повторились.
  • В Воздушных силах отметили, что повторные взрывы произошли в результате работы ПВО.
Автор: Ірина Пундор