Враг ударил возле железнодорожного вокзала в Балаклее: много пострадавших

Днем российские захватчики атаковали Украину. Под ударом оказалась Балаклея Изюмского района.

Известно, что в результате удара есть попадание возле железнодорожного вокзала. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

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Россияне ударили по Балаклее

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что днем, 25 апреля, российские захватчики снова атаковали Харьковскую область. Оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района.

Известно, что в результате атаки попадание возле железнодорожного вокзала. Сначала сообщалось о пятерых пострадавших, среди которых – три женщины и двое мужчин. Уже со временем количество пострадавших увеличилось до семи.

На данный момент детали относительно вражеского удара выясняют, все необходимые службы работают на месте.

Детали о вражеской атаке

По данным полиции Харьковской области, россияне ударили по городу в 16:20. Однако, согласно информации правоохранителей, в результате вражеского обстрела легкие телесные повреждения получили шесть гражданских.

Полицейские сектора реагирования патрульной полиции ОП №1 Изюмского районного управления полиции оперативно прибыли на место происшествия, оказывают помощь пострадавшим. Следственно-оперативная группа документирует последствия вражеских обстрелов,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Обновлено. Все 7 пострадавших госпитализированы в больницу. Оккупанты ударили ракетой по железнодорожному вокзалу, когда пострадавшие находились в пассажирских вагонах электропоезда "Харьков – Изюм".

Три женщины в возрасте 37, 47, 60 и четверо мужчин 39, 49, 49 и 62 лет получили взрывные травмы разной степени в результате российских обстрелов. Им оказывается помощь в медицинском учреждении.

Тип ракеты и другие детали обстрела устанавливаются.

Оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область