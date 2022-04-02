Враг удерживает Изюм и переправы через Северский Донец, формирует наступательную группировку

На Харьковском направлении враг продолжает блокировать город, перегруппировать войска и артиллерийские обстрелы жилых кварталов.

Соответствующую информацию обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в ночь на 2 апреля.

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Сообщаются, что захватчики производят воздушную разведку позиций ВСУ с применением БПЛА.

На Изюмском направлении оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец, осуществляют перегруппировку войск с целью создания наступательной группировки.

– добавили в Генштабе.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что враг понял, что битву за Харьков уже проиграл, и потому пытается идти в обход Изюма.

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