Враг уничтожает Лисичанск, уцелевших построек там осталось немного, – Гайдай

Враг после неудачи в Северодонецке взялись за Лисичанск. Теперь именно его кафиры уничтожают насмарку. Уцелевших построек там осталось немного.

Скорбные детали рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, очередь разрушений, к сожалению, пришла в Лисичанск.

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Северодонецк российские кафиры не контролируют. А новые наступления и попытки захвата города сдерживают ВСУ. Тем временем враг взялся за Лисичанск. Кафиры уничтожают город.

Обстрелы жилого массива области с каждым днем только усиливаются, кафиры готовят хаотично.

Вчера россияне расстреливали в центральных районах Лисичанска, там погиб мужчина, а женщина была ранена – она в больнице в Черновцах,

– сказал Гайдай.

Он добавил, что Лисичанск постепенно становится похожим на областной центр, его так же уничтожают, уцелевших построек осталось немного. Наибольшие разрушения были зафиксированы во Врубовке и Золотом. Там повреждено более 25 домов. А 7 июня враг постоянно расстреливали из артиллерии эти населенные пункты.

Что нужно знать о борьбе за Северодонецк

Российские захватчики начали активно наступать на Северодонецк еще в конце мая. Вечером 1 июня им удалось захватить около 80% города. Несмотря на то, что Северодонецк был одним из наиболее напряженных направлений борьбы, защитники Вооруженных Сил пытались установить полный контроль над городом.

По словам Алексея Арестовича, украинские военные 2 июня провели удачную операцию в Северодонецке . После этого они начали активно уничтожать там российских кафиров. Нашим воинам удалось втянуть врага в город, якобы "сдав" его. Да, россияне оказались в ловушке.

7 июня стало известно, что ситуация в Северодонецке остается стабильно сложной. Однако у украинских защитников есть успехи. Наши Вооруженные Силы закрепились и держат город , но бои не утихают. Россияне бросают все новые силы.

Какая ситуация на Донбассе

Россияне все силы бросили на то, чтобы захватить всю Луганскую область, а затем и Донецкую. Но для этого им нужно сначала захватить рядом Северодонецк и Лисичанск. Это два последних города в Луганской области, которые не находятся под оккупацией.

За минувшие сутки на Донбассе отбиты 11 атак врага, уничтожив:

3 танка,

5 артиллерийских систем,

2 боевые бронированные машины,

13 единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". По данным Генерального штаба ВСУ, личный состав противника деморализован. Россияне отказываются воевать, их возвращают из Луганской области на территорию России.

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