Враг усиливает оборону, ВСУ же продолжают наступательные действия: что происходило на Юге 29 мая
30 мая 2022 , 04:25Читати новину українською
Источник:Оперативное командование "Юг"
Вооруженные Силы Украины 29 мая продолжали наступление на позиции россиян на Юге. Поэтому враг в течение суток там, прежде всего, был сосредоточен на усилении своей обороны.
Сейчас на этом направлении фиксируют стягивание сил противника. События в южных областях подробно описали в оперативной сводке командования "Юг" за сутки.
Подробнее о событиях на Юге 29 мая: смотрите видео