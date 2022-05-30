Враг усиливает оборону, ВСУ же продолжают наступательные действия: что происходило на Юге 29 мая

30 мая 2022 , 04:25
Читати новину українською

Источник:

Оперативное командование "Юг"

Вооруженные Силы Украины 29 мая продолжали наступление на позиции россиян на Юге. Поэтому враг в течение суток там, прежде всего, был сосредоточен на усилении своей обороны.

Сейчас на этом направлении фиксируют стягивание сил противника. События в южных областях подробно описали в оперативной сводке командования "Юг" за сутки.

Подробнее о событиях на Юге 29 мая: смотрите видео

 

 

Автор: Олександр Марчак