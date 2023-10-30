Враг утром атаковал судоремонтный завод в Одессе: есть пострадавшие

Российские военные с утра 30 октября атаковали Одессу несколькими ракетами. Впоследствии стало известно, что целью неприятеля стал судоремонтный завод.

Детальнее об атаке рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам, российские захватчики с утра атаковали ракетами Одесский район.

Читайте также В Одессе сразу после тревоги прогремели взрывы: предупреждали об угрозе баллистики

Враг бил по судоремонтному заводу

Известно, что в результате атаки вспыхнул пожар. Ее спасатели оперативно ликвидировали. По словам главы ОВА, также повреждения получили административное здание и техника предприятия.

Олег Кипер добавил, что в результате ракетного удара пострадали два человека. Речь идет о мужчине 1961 года рождения и женщине 1966 года рождения. Их в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.

В Одессе раздались три взрыва

Обратите внимание, что практически сразу же с воздушной тревогой в Одессе раздался первый взрыв. В течение нескольких минут было еще два взрыва.

Воздушные силы и местные власти призвали жителей не покидать укрытий. Ведь на тот момент не было точно известно, будет ли враг наносить повторные удары.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что когда раздается воздушная тревога, то необходимо обязательно реагировать. Когда же извещают об угрозе баллистики, необходимо идти к укрытию. Собственно, утром Воздушные силы предупреждали именно о баллистике.

Если баллистическая ракета запущена из Крыма – это достаточно короткое время подлета. Баллистика – это быстро. Так и вышло. Ждем сообщения от местных властей,

– отметил он.

Заметим, что в сети выкладывали видео. На них можно увидеть следы пусков "Оников" со стороны Симферополя. Именно ими оккупанты могли бить по Одессе.

Добавим, что в ночь на 30 октября российские военные атаковали Днепропетровщину ракетами. Как отметил глава ОВА Сергей Лысак, защитники ВзК "Восход" в небе над областью сбили две вражеские ракеты. В Воздушных силах затем отметили, что речь идет о Х-59.

В то же время известно, что обломки ракет упали в Днепровском районе. В результате повреждения получили пятиэтажка, частный дом и легковое авто. К счастью, нет пострадавших и жертв.