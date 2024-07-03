Враг утром запустил ударные БпЛА: в части областей – тревога
Россия не перестает атаковать Украину ударными беспилотными летательными аппаратами. В части областей из-за этого объявлена воздушная тревога.
Россия с самого утра 3 июля начала запускать против Украины "Шахеды". 24 Канал следит за ситуацией.
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В Запорожье слышали взрывы. Ракета в направлении Днепра. Мониторинговые каналы пишут о движении управляемой авиационной ракеты в направлении Полтавской области. Еще 4 БпЛА в направлении Днепра. В Днепре работает ППО. Воздушные силы написали о группе БпЛА в направлении Днепра. 4 БпЛА движутся через Каменский район курсом на Днепровский район. Местные телеграм-каналы пишут о взрывах в Херсоне. 3 БпЛА из Баштанского района Николаевской области в направлении Кировоградщины. Зафиксировано движение вражеских БпЛА:
Взрывы в Запорожье
Ракета на Полтавщину
Группа БпЛА на Днепр
Взрывы в Херсоне
Курс – северо-западный.
Вражеские БпЛА на Юге
В Запорожье слышали взрывы.
Ракета в направлении Днепра.
Мониторинговые каналы пишут о движении управляемой авиационной ракеты в направлении Полтавской области.
Еще 4 БпЛА в направлении Днепра.
В Днепре работает ППО.
Воздушные силы написали о группе БпЛА в направлении Днепра.
4 БпЛА движутся через Каменский район курсом на Днепровский район.
Местные телеграм-каналы пишут о взрывах в Херсоне.
3 БпЛА из Баштанского района Николаевской области в направлении Кировоградщины.
Зафиксировано движение вражеских БпЛА: