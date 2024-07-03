Враг утром запустил ударные БпЛА: в части областей – тревога

Россия не перестает атаковать Украину ударными беспилотными летательными аппаратами. В части областей из-за этого объявлена воздушная тревога.

Россия с самого утра 3 июля начала запускать против Украины "Шахеды". 24 Канал следит за ситуацией.

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