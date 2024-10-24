Враг в очередной раз атаковал "Шахедами" Украину: сколько вражеских целей удалось приземлить защитникам

Россия в ночь на 24 октября снова атаковала украинские города "Шахедами" и ракетами. По вражеским целям работала украинская ПВО.

В Воздушных силах сообщили, сколько беспилотников и ракет противника удалось приземлить защитникам. Там также сообщили, какие именно регионы были под атакой страны-агрессора.

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Сколько вражеских целей уничтожено

В ночь на 24 октября 2024 года, начиная с 9 часов вечера 23 октября, враг атаковал Украину 2 крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря. Также противник атаковал 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской области.

Также страна-агрессор атаковала 50-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск и Крым.

Воздушное нападение врага отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 40 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в Воздушных силах добавили, что 7 российских беспилотников локально потеряно, 1 – в воздушном пространстве Украины, еще 2 – вернули в направлении России и Беларуси.

Там отметили, что вражеские ракеты не достигли своих целей. Сейчас боевая работа продолжается.



По состоянию на пол 9 утра 24 октября сбито 40 вражеских БпЛА / Инфографика Воздушных Сил