Враг ведет террористическую войну, – Вениславский сказал, есть ли угроза повторного окружения Харькова

Российские оккупанты продолжают беспощадно обстреливать Харьков и область. Враг круглосуточно бьет по жилым кварталам, чтобы держать в страхе мирное население Украины.

Об этом 24 каналу сообщил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Он отметил, что в Харьковской области российские захватчики пытаются не допустить, чтобы наши Вооруженные Силы вышли на рубеж государственной границы.

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Россияне бьют по мирным жителям

Как отметил Вениславский, в некоторых случаях россияне даже пытаются контратаковать наших военных. Кроме того, оккупанты занимают серые зоны, чтобы иметь возможность обстреливать Харьков и область из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

К сожалению, захватчикам это очень часто удается, поскольку Харьков постоянно находится под обстрелами. С первых дней полномасштабного вторжения враг ведет террористическую войну, от которой гибнут мирные люди,

– заявил Вениславский.

Он отметил, что российские оккупанты будут продолжать бить по Харьковщине. В то же время цель таких обстрелов врага – поддерживать у мирных граждан Украины чувство страха.

Окружить Харьков врагу не удастся

Впрочем, Вениславский подчеркнул, что угрозы повторной попытки оцепить Харьков российскими военными сейчас однозначно нет. Он отметил, что для этого у врага просто не хватит сил и средств.

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По его словам, на территории Харьковщины находятся около 25 батальонно-тактических групп врага. Из них 5 – это те, кто держит оборону и не позволяет нашим Вооруженным Силам продвигаться в сторону государственной границы вблизи Харькова.

В то же время, еще 20 таких групп находятся в районе временно оккупированного Изюма. Как отметил Вениславский, они пытаются атаковать Славянск и Барвенково.

"Именно поэтому для полноценных атак Харькова сейчас у врага нет сил", – сообщил он.

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Ситуация в Харьковской области: последние новости

Российские оккупанты продолжают беспощадно обстреливать Харьков. По информации Нацполиции и ГСЧС, в течение суток 23 июня в результате обстрелов пострадали 4 человека и вспыхнули 16 пожаров.

Во время одного из вражеских обстрелов Харькова российская ракета попала в спортивный комплекс в центре города. В результате ракетного удара, здание получило значительные повреждения – там загорелся пожар, охвативший площадь 200 метров квадратных.

В результате последних российских ударов по Харьковской области погибли и получили ранения очень многие. Журналистка 24-го канала назвала вражеские обстрелы последних дней – самыми ужасными с начала полномасштабного вторжения России.

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