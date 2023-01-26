Враг во время массированной атаки обстрелял объекты энергетики Украины: где ситуация самая сложная

Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Украине. В результате обстрела есть повреждения на объектах энергетики.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Кстати, большинство вражеских ракет – сбило наше ПВО.

Важно Россия ударила по Голосеевскому району Киева: есть погибший и пострадавшие

Оккупанты обстреляли объекты энергетики

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, 26 января враг обстрелял объекты энергетики, пытаясь создать системный сбой в энергосистеме Украины.

Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры,

– рассказал Галущенко.

В настоящее время введены аварийные отключения света. Самая сложная ситуация – в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

"Энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение. Украина победит!" – подчеркнул министр.