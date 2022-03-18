Враг временно занял населенные пункты на Донецком и Южнобужском направлениях

Враг временно занял населенные пункты и установил контроль над дорогами в Донецком и Южнобужском операционных районах.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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В то же время, там добавляют, что оккупантам не удалось выполнить стратегические задачи по разгрому группировок ВСУ и выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также враг не смог установить контроль над левобережной частью Украины.

В Генштабе ВСУ говорят, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях оккупанты не продвинулись. На Слобожанском и Сумском направлениях активного наступления нет.

Добавим, что в течение суток 18 марта вражеские войска обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области. Враг бил по городам и селам из реактивной и тяжелой артиллерии. Есть погибшие и раненые, среди которых – дети. Подробности – читайте здесь.

Важно – Кличко показал последствия обстрела в Подольском районе Киева: