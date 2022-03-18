Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Водночас там додають, що окупантам не вдалося виконати стратегічні завдання щодо розгрому угруповань ЗСУ та виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Також ворог не зміг встановити контроль над лівобережною частиною України.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що на Волинському, Поліському і Сіверському напрямках окупанти не просунулися. На Слобожанському та Сумському напрямках активного наступу немає.

Додамо, що протягом доби 18 березня ворожі війська обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині. Ворог гатив по містах і селах із реактивної та важкої артилерії. Є загиблі і поранені, серед яких – діти. Деталі – читайте тут.

Важливо – Кличко показав наслідки обстрілу в Подільському районі Києва: