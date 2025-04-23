Враг готовился: в Силах обороны Юга рассказали, как ощутили на себе "перемирие" Путина
- Россияне использовали "пасхальное перемирие" для перегруппировки сил, укрепления оборонительных сооружений и подготовки к возобновлению боевых действий.
- После окончания "перемирия" было зафиксировано увеличение количества обстрелов и ракетных ударов, что свидетельствует о подготовке к новому этапу наступления.
На Юге, как и вдоль всей линии боевого соприкосновения, россияне делали вид, будто придерживаются "пасхального перемирия". Они использовали это время чрезвычайно эффективно, в частности проводили перегруппировку и подвоз сил и средств.
20 апреля хоть и было относительно спокойным и фиксировалось меньше атак, только что "перемирие" закончилось, враг сразу нанес ракетные удары и в разы увеличил количество обстрелов. Больше 24 Каналу рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
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Что делали россияне во время "перемирия"
Как отметил Волошин, россияне не прекращали ни обстрелов, ни штурмовых действий во время "перемирия" на Пасху – хотя их интенсивность существенно снизилась.
Для примера: обычно Силы обороны Юга на своем направлении фиксируют примерно 300 – 350 артиллерийских обстрелов в сутки, однако 20 апреля их было около 50.
Подавляющее большинство из них были провокационного характера, чем имели целью нанести поражение,
– подчеркнул Волошин.
Зафиксированы были и удары дронами-камикадзе FPV, а также единичные попытки штурмовых действий со стороны противника.
Как только же "перемирие" закончилось, уже утром враг нанес ракетные удары. То есть все заявления о прекращении огня оказались лишь пропагандистскими словами.
За эти относительно спокойные сутки россияне эффективно использовали время:
- провели перегруппировку сил и средств;
- эвакуировали раненых и погибших;
- укрепляли оборонительные и инженерные сооружения;
- налаживали логистику;
- перебрасывали на передовую личный состав, технику, вооружение и боеприпасы.
Фактически, противник готовился к возобновлению боевых действий, в частности – штурмовых операций на наших направлениях,
– подчеркнул Владислав Волошин.
Подтверждением этого стали события следующих суток: враг совершил более 400 артиллерийских обстрелов, что на 25% больше обычного уровня, и нанес более 600 ударов дронами-камикадзе – опять же, больше, чем обычно.
Кроме этого, он активизировал штурмовые действия на тех направлениях, где и ожидали украинские военные. То есть "пасхальное перемирие" на самом деле было паузой для усиления российских сил перед новым этапом наступления.
В 66 бригаде рассказали, что условное затишье на Пасху россияне использовали для того, чтобы забрать старые средства и попробовать навести новые понтоны через реку Жеребец на Лиманском направлении.