Враг выпустил по Киеву более 15 ракет, силы ПВО сбили все, – КГВА

Оккупанты продолжают терроризировать Киев. В течение утра враг выпустил по столице более 15 ракет. К счастью, их все удалось сбить.

Об этом сообщили в КГГА. В то же время, там напомнили, что опасность воздушных ударов не миновала.

Важно В нескольких областях Украины слышали взрывы: в Виннице официально подтвердили работу ПВО

Как сказал начальник КГГА Сергей Попко, враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет.

Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты! Но опасность не миновала. Находитесь в укрытиях до завершения тревоги,

– подчеркнул он.

Уже после сообщения об уничтожении всех вражеских ракет, в Киеве раздался мощный взрыв. Это подтвердил мэр столицы Виталий Кличко, однако больше информации об этом пока нет.

Добавим, что враг после ночной массированной атаки дронами совершил массированную атаку, но уже ракетами. Известно о том, что в Киевской области работает ПВО и уничтожает вражеские цели, которыми россияне пытаются бить как по критической, так и гражданской инфраструктуре.

Новая атака России 26 января: что об этом известно

Российские военные с самого утра 26 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных силах ВСУ спрогнозировали, что враг может выпустить более 30 ракет.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что работает ПВО. Известно, что в нескольких областях действительно произошли взрывы. В частности, в Винницкой области. Поэтому он попросил оставаться в укрытиях, пока не будет полного отбоя.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что первые сбития вражеских ракет зафиксировали примерно в 08:00 – 08:30.

В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе. Пуски ударных БпЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

По предварительным данным, оккупанты применили 24 "Шахида". Однако их все уничтожили зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил, а также ПВО. В Киевской городской военной администрации констатировали, что расслабляться и пренебрегать воздушной опасностью нельзя при любых обстоятельствах. Тем более когда вражеские "Шахиды" напоготове.