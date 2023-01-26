Враг выпустил по Киеву более 15 ракет, силы ПВО сбили все, – КГВА
Источник:КГГА
Оккупанты продолжают терроризировать Киев. В течение утра враг выпустил по столице более 15 ракет. К счастью, их все удалось сбить.
Об этом сообщили в КГГА. В то же время, там напомнили, что опасность воздушных ударов не миновала.
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Как сказал начальник КГГА Сергей Попко, враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет.
Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты! Но опасность не миновала. Находитесь в укрытиях до завершения тревоги,
– подчеркнул он.
Добавим, что враг после ночной массированной атаки дронами совершил массированную атаку, но уже ракетами. Известно о том, что в Киевской области работает ПВО и уничтожает вражеские цели, которыми россияне пытаются бить как по критической, так и гражданской инфраструктуре.
Новая атака России 26 января: что об этом известно
- Российские военные с самого утра 26 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных силах ВСУ спрогнозировали, что враг может выпустить более 30 ракет.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что работает ПВО. Известно, что в нескольких областях действительно произошли взрывы. В частности, в Винницкой области. Поэтому он попросил оставаться в укрытиях, пока не будет полного отбоя.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что первые сбития вражеских ракет зафиксировали примерно в 08:00 – 08:30.
В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе. Пуски ударных БпЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.
По предварительным данным, оккупанты применили 24 "Шахида". Однако их все уничтожили зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил, а также ПВО. В Киевской городской военной администрации констатировали, что расслабляться и пренебрегать воздушной опасностью нельзя при любых обстоятельствах. Тем более когда вражеские "Шахиды" напоготове.