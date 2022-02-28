Только по Киеву враг выпустил 3 ракеты, а также бил по Житомиру и Запорожью, – Арестович

Алексей Арестович заявил, что 27 февраля враг совершил воздушный налет. В частности, по городу Киеву выпустили 3 ракеты.

Советник главы Офиса Президента Арестович заявил, что одну из них удалось сбить, сообщает 24 канал. Еще одна – неизвестно где. Третья, к сожалению, попала в Софиевскую Борщаговку.

Заметьте Бердянск захватили, там не было наших войск, – Арестович

Состоялся воздушный налет, ракетные удары были совершены снова по территории Украины. По Киеву 3 ракеты. Были воздушные удары по Житомиру. По Запорожью сейчас говорят,

– рассказал Арестович.

Он также заметил: воздушная тревога раздается во многих городах. В то же время это не всегда означает, что самолеты или ракеты направляются непосредственно в конкретный город. Тревогу объявляют по факту их взлета. Непонятно, куда летят ракеты, поэтому гражданам следует спрятаться.

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