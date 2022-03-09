Враг взял под контроль Пологи Запорожской области, планирует наступление на Запорожье

8 марта – 13 сутки войны. Генеральный штаб ВСУ опубликовал вечернюю сводку по оперативной ситуации на фронтах противостояния российскому оккупанту.

По данным Генштаба, враг снизил темп наступательной операции. Однако продолжает сосредотачивать усилия для окружения и захвата Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова.

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Сводка Генштаба ВСУ: ситуация в Запорожском регионе

Относительно ситуации на Юге, в Генштабе отметили следующее:

На Таврическом и Южном направлениях противник силами до 17 БТГр (батальонная тактическая группа) удерживает Херсон, Энергодар, Васильевку.

Также перегруппировывает силы для дальнейшего наступления в направлении Запорожья.

К сожалению, оккупант смог силами трех БТГр взять под контроль населенный пункт Пологи.

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