Враг взял под контроль Пологи Запорожской области, планирует наступление на Запорожье
9 марта 2022 , 01:09Читати новину українською
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
8 марта – 13 сутки войны. Генеральный штаб ВСУ опубликовал вечернюю сводку по оперативной ситуации на фронтах противостояния российскому оккупанту.
По данным Генштаба, враг снизил темп наступательной операции. Однако продолжает сосредотачивать усилия для окружения и захвата Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова.
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Сводка Генштаба ВСУ: ситуация в Запорожском регионе
Относительно ситуации на Юге, в Генштабе отметили следующее:
- На Таврическом и Южном направлениях противник силами до 17 БТГр (батальонная тактическая группа) удерживает Херсон, Энергодар, Васильевку.
- Также перегруппировывает силы для дальнейшего наступления в направлении Запорожья.
- К сожалению, оккупант смог силами трех БТГр взять под контроль населенный пункт Пологи.
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