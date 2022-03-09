За даними Генштабу, ворог знизив темп наступальної операції. А проте продовжує зосереджувати зусилля задля оточення та захоплення Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова.

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Зведення Генштабу ЗСУ: ситуація у Запорізькому регіоні

Щодо ситуації на Півдні, у Генштабі зазначили таке:

На Таврійському та Південному напрямках противник силами до 17 БТГр (батальйонна тактична група) утримує Херсон, Енергодар, Василівку.

Також перегруповує сили для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя.

На жаль, окупант зміг силами трьох БТГр взяти під контроль населений пункт Пологи.

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